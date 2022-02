'Man die na plofkraak bij ziekenhuis werd gedumpt zit in rolstoel'

De zwaargewonde man die in november vorig jaar bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werd achtergelaten na een plofkraak in Duitsland, ontkent dat hij daar iets mee te maken heeft. De 19-jarige Mohamed El O. raakte naar eigen zeggen gewond omdat hij is aangereden door de zwarte Mercedes waarmee hij bij het ziekenhuis werd afgezet.

De verdachte verscheen dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. NH Nieuws was bij de zitting en zag dat El O. in een rolstoel de rechtszaal in werd gereden. Zijn linkerbeen is zwaar gehavend en hij volgt een intensief revalidatietraject.

De politie denkt dat El O. zijn zware verwondingen opliep bij een plofkraak in het Duitse plaatsje Neuss, in de buurt van Düsseldorf. Die plofkraak werd gepleegd door drie mannen. De Duitse politie is ervan overtuigd dat El O. een van die mannen is.

Zelf ontkent hij dat, zo bleek dinsdag in de rechtbank. Volgens El O. is hij aangereden door de zwarte Mercedes, raakte hij daardoor zwaargewond en is hij vervolgens door die auto bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven afgezet. Op videobeelden is te zien dat El O. uit de auto werd getild en in een rolstoel bij de ingang van het ziekenhuis werd gezet. De Mercedes racete ervandoor en artsen ontfermden zich over de Alkmaarder.

Duitsland wil graag dat El O. wordt uitgeleverd. De rechtbank beslist daar over twee weken over.

