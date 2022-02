Coronanieuws: horeca open tot een uur, theaters en stadions mogen vol

17.37

De huisartsenpost in Oss gaat komend weekend weer open. De post was dicht door uitval van personeel door corona. “De drukte van het weekend maakt dat inzet van team Uden én Oss in deze regio nodig is, zodat we de drukte over twee posten kunnen verdelen”, laat Harrie Geboers van de huisartsenposten in Oost-Brabant weten.

Komende maandag wordt bekeken of de post ook doordeweeks weer open kan. “Dan besluiten we wat we gaan doen qua indeling en bezetting op de doordeweekse dagen van de komende week.”

