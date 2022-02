Besmettingscijfers schieten door dak door inhaalslag, piek lijkt in zicht

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis meldt het RIVM in één week tijd meer dan 90.000 positieve tests in onze provincie. De cijfers zijn vertekend, omdat de achterstand aan niet-verwerkte positieve tests van afgelopen weken hierin deels is verwerkt. Het goede nieuws is dat de besmettingspiek in zicht lijkt, zo meldt het RIVM. In de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten net als vorige week toe.

"We zien een afvlakking van de groei van het aantal meldingen. De snelheid is er grotendeels uit", zegt Aura Timen van het RIVM tegen de NOS. "Dat is goed nieuws." Het aantal positief getest mensen nam afgelopen week wel toe, maar minder hard dan vorige week. Timen: "Het is de eerste aanwijzing dat we richting een piek gaan. Het is voor het eerst dat we deze trendbreuk constateren."

Verwerkingsachterstand

De afgelopen drie weken had het RIVM een forse achterstand in het aantal gerapporteerde positieve testen. Door een nieuwe manier van werken is deze achterstand van zo'n landelijke 317.184 positieve testen vanaf dinsdag weggewerkt. Hierdoor is het aantal positieve testen van afgelopen week dus wel flink vertekend. Het RIVM rapporteert 91.197 besmettingen in onze provincie, zo'n 30.000 meer dan vorige week.

In heel Nederland gaat het deze week om 824.304 coronagevallen, 300.000 meer dan vorige week. Dit heeft dus ook deels te maken met de correctie van een administratieve achterstand.

Meer patiënten in het ziekenhuis

Ook in de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten weer aan het stijgen. Op deze dinsdag liggen er 214 patiënten met een coronabesmetting in de Brabantse ziekenhuizen. Bijna 50 meer dan de 166 een week eerder. Op de intensive care is geen sprake van een toename. Met 26 coronapatiënten op de ic's is de wekenlange daling tot stilstand gekomen.