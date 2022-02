Coronanieuws: ziekenhuis Tilburg ontslaat ‘anti-vaccinverpleegkundige’

08.49

Het St. Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en in Harderwijk zegt dat het ziekteverzuim zo hoog is, dat het de zorg in het ziekenhuis ontwricht. "Dertig procent van het operatieprogramma in Harderwijk ligt stil en de spoedeisende hulp moet regelmatig dicht, omdat deze vol ligt", zegt bestuurder Arend Jan Poelarends bij de NOS. Het ziekenhuis kampt door ziekte of quarantaine met een 'extreem hoog' aantal afwezige werknemers. Veel afspraken gaan niet door.