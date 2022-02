Stoken in Veen kost te veel, gemeente wil praten over alternatieven

De jaarwisseling in de dorpen Veen en Rijswijk, waarbij traditioneel auto's in brand worden gestoken en bushaltehokjes, afvalbakken en straatverlichting worden vernield, kost de gemeente Altena dit jaar 130.000 euro. Burgemeester Egbert Lichtenberg is het jaarlijkse ritueel meer dan zat en roept de stokers op om na te denken over alternatieven.

De traditie is de gemeente al jaren een doorn in het oog. Bovendien heeft het stoken een aanzuigende werking op mensen van buitenaf, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Hij roept inwoners van zijn gemeente op om na te denken over de gevolgen van de jaarlijkse traditie.

"Wij vragen de inwoners of het stoken van auto’s in de huidige tijden, met onder andere de kracht van social media, nog wel houdbaar is en of de dorpen niet onnodig in een verkeerd daglicht worden gebracht." Burgemeester Lichtenberg geeft ook aan dat hij graag met de stokers wil praten over alternatieven."

'Schade op daders verhalen'

Tien auto's en één caravan zijn tijdens oud en nieuw in de gemeente Altena in brand gestoken. "De gemeente Altena heeft aangifte gedaan van de ontstane schade en waar mogelijk zullen we de schade op de daders verhalen", is de boodschap van de gemeente aan de onruststokers.

In de brief geeft Lichtenberg ook een voorbeeld van zo'n schadepost. Tijdens de laatste jaarwisseling zijn er 48 straatnaamborden vernield. Een jaar eerder waren dat er nog maar 16.

'Net zo feestelijk, minder bedreigend'

Ondanks de coronamaatregelen én een vuurwerkverbod trokken toch heel wat mensen naar Veen om daar oud en nieuw te vieren. "Net zoals vorig jaar reizen er buitenstaanders naar onze gemeente af naar deze dorpen."

De gemeente wil ook dat een eind komt aan het afsteken van zwaar vuurwerk. "Ook hiervoor moeten we alternatieven bedenken die net zo feestelijk maar veel minder bedreigend zijn", stelt de burgemeester.

Vuurwerkverbod haalde niet veel uit

Hij stelt ook vast dat het vuurwerkverbod dit jaar niet veel heeft uitgehaald. "Het verbod heeft minder effect gehad dan tijdens de vorige jaarwisseling. Bovendien wordt het illegale vuurwerk steeds zwaarder, met alle gevolgen voor schade, overlast en gevaar. Het wordt een steeds groter maatschappelijk probleem."

Hoewel het nog zeker tien maanden duurt tot de volgende jaarwisseling, houdt dat de gemoederen toch al bezig. "Politie, brandweer en gemeente gaan zich daar gezamenlijk op voorbereiden. Daarbij focussen ze op het opsporen en vervolgen van de mensen die de openbare orde en veiligheid verstoren of dat mogelijk maken."

Beelden van het stoken in Veen: