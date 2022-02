Intimiderende appjes bij de brandweer, medewerker op non-actief

Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een medewerker op non-actief gesteld na het versturen van intimiderende, bedreigende, seksueel getinte berichten. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Brabant na een anonieme tip. Het gaat om een medewerker van de brandweer.

Eerder bleek ook bij de gemeente Maashorst een ambtenaar op non-actief gesteld te zijn na grensoverschrijdend gedrag.

'Geen hoge boom'

De Veiligheidsregio meldt dat het niet om een leidinggevende gaat, maar om een 'gewone' medewerker van de brandweer die berichten stuurde aan meerdere collega's. De zaak zou daarom anders zijn dan die van talentenjacht The Voice of Ajax-directeur Overmars, maar de Veiligheidsregio zegt het wel uiterst serieus te nemen.

De medewerker is enkele weken geleden op non-actief gesteld. Op dit moment wordt een ontslagprocedure voorbereid.

Hypocriet

De zaak speelt al sinds november 2021. Na een klacht is een extern bureau ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek kwamen in de periode dat de BOOS uitzending online kwam over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice.

Hierop wilde de Veiligheidsregio medewerkers laten weten waar ze melding kunnen maken van dit soort ongewenst gedrag. Dat was aanleiding om ook dit voorval met de medewerkers te delen. Een woordvoerder: "Het zou hypocriet zijn om dat naar medewerkers te sturen, terwijl dit in onze eigen organisatie speelt. Toen hebben we het intern gecommuniceerd."

'Time is now'

Volgens de Veiligheidsregio is er binnen de organisatie veel aandacht voor ongewenst gedrag. "We geven al langere tijd trainingen en workshops op dit gebied. Ik merk dat het gesprek hierover gaande is. Dat is een goede zaak, the time is now!"

De slachtoffers hebben gesproken met een vertrouwenspersoon en ook zijn er avonden belegd waarop over het voorval gesproken kon worden. Wat de medewerker precies stuurde is onbekend.

