Sportschoolhouder ziet ravage na aanslag: 'Er gaat van alles door je heen'

Samir Bayouni is geschrokken van de aanslag bij zijn sportschool.

“Het is een ravage”, zegt sportschooleigenaar Samir Bayouni beteuterd. Bij zijn sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch ontplofte donderdagnacht een handgranaat. Hij zegt er niets mee te maken te hebben, maar denkt dat het te linken is aan de eerdere aanslagen in de stad. “Ik ben er best ziek van.”

Terwijl de forensische opsporing buiten nog bezig is met het onderzoek, is de sportschool binnen open. Via de achterdeur kunnen de leden gewoon terecht voor hun workout. Bayouni kreeg vrijdagochtend vroeg verontruste berichtjes en spoedde zich meteen naar zijn sportschool. “Ik kwam aan en zag een zware inslag op de straattegels. Overal aan het pand is schade. De ramen zijn stuk, ook aan de binnenkant. Dat was even schrikken, ja.”

“We hebben hier totaal niets mee te maken.”

Zijn sportschool is een franchise-filiaal van Snap Fitness, een keten met meer dan tweeduizend clubs in bijna twintig landen. In het gebouw zitten ook een kickboksschool en fysiopraktijk. “Wij hebben hier totaal niets mee te maken", aldus Bayouni. "Wij zijn een hele nette sportschool, er is nog nooit iets gebeurd hier.” Toch komt een aanslag niet uit de lucht vallen, beseft ook de eigenaar. Hij heeft wel een onderbuikgevoel waar de actie vandaan zou kunnen komen. “Er is de laatste tijd wel wat gaande in Den Bosch”, vertelt hij. Hij refereert naar slagerij Jaraya, die woensdag beschoten werd. Bij diezelfde slager ging in juli vorig jaar een explosief af. “Dan ga je al heel snel proberen een link te leggen. Die jongen heeft hier een tijdje geleden gekickbokst. Dat is je eerste ingeving”, probeert hij de aanslag te verklaren.

“Verdriet, ellende, er gaat van alles door je heen.”

Het pand is beveiligd met twee camera’s. Die camerabeelden zijn bekeken door de politie. Het onderzoekt loopt nog. “Verdriet, ellende. Er gaat van alles door je heen. De politie doet nu hun werk. Dus we wachten even af”, besluit Bayouni.

