112-nieuws: auto crasht op A58 bij Oirschot • grote vechtpartij in Deurne

05.12

Een auto is vrijdagavond van de weg geraakt en op zijn kant langs de A58 bij Oirschot beland. Dit gebeurde rond halfvier. Terwijl de bestuurster in een ambulance werd nagekeken, heeft de brandweer de berger geholpen bij het rechtzetten van de auto. Nadat de rijbaan was schoongeveegd en de auto was weggebracht kon drie kwartier later de snelweg weer worden vrijgegeven. De vrouw is voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.