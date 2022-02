Nachthoreca is klaar voor protestactie: 'Het is de dood of de gladiolen'

Archieffoto (SQ Vision / Jack Brekelmans).

Formeel mag het niet, maar zaterdagavond openen verschillende poppodia en discotheken in Brabant en elders in ons land de deuren voor publiek tijdens de protestactie 'De Nacht staat op'. Een avondje dansen met optredens van verschillende artiesten tot vier uur 's nachts. Bij 013 in Tilburg en bij N8club Helmond zijn ze er klaar voor, ondanks het feit dat gemeentes dreigen met boetes.

"De lege taps zijn weer gevuld, de lichtinstallatie is klaar, net als het decor", zo zegt een woordvoerder van het Tilburgse poppodium. Beide zalen gaan open. "1300 kaarten waren binnen één minuut weg. Er is plek voor meer mensen, maar we beperken het bewust. Dat houdt het beheersbaar en dan kunnen mensen toch nog wat afstand houden."

Het poppodium was door de coronamaatregelen maanden dicht. "Van stilstand moeten we nu opeens weer rennen. De mensen zijn nog een beetje roestig en moeten er weer in komen, maar ze zijn professioneel en goed getraind genoeg om zo'n avond snel van de grond te krijgen." De gemeente heeft al aangekondigd dat ze een boete van 10.000 euro gaat opleggen. Die neemt 013 voor lief. "Ik verwacht niet dat er gehandhaafd wordt. Maar als we een boete krijgen of moeten ontruimen dan accepteren we dat. We roepen onze bezoekers ook op om meegaand te zijn. Er is geen extra beveiliging, maar een extra boodschap voor het publiek is goed. Het is toch een bijzondere avond."

Ook N8club in Helmond opent de deuren. "Wat een support. Onze protestactie is helemaal uitverkocht. Wij kunnen niet wachten, we gaan weer dansen", schrijft de club die om elf uur de deuren opent op Facebook. Aan de vooravond heeft eigenaar Thomas van Kooten wel wat gezonde spanning. "Je gaat toch iets doen wat niet mag, maar het is de dood of de gladiolen." Daarmee doelt de eigenaar op het volgens hem onmogelijke beleid rondom nachthoreca. "We moeten vandaag open vanwege de inkomsten, maar ook als statement naar Den Haag. Straks bestaat corona nergens meer, behalve in de nachthoreca. Dat is gewoon niet eerlijk."

De fikse boete zal waarschijnlijk ook in Helmond worden uitgedeeld, maar voor de handhaving is Van Kooten minder bang. "Als ze iedereen naar buiten willen sturen, dan wens ik ze veel succes." De Effenaar, Subbar en Dynamo (Haven) in Eindhoven doen ook mee aan de actie. Bij deze horecazaken was zaterdagochtend niemand bereikbaar voor een reactie. LAB-1 in Eindhoven en Carrousel in Uden zagen af van deelname uit angst voor maatregelen van de gemeente.