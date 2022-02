Poppodium 013 krijgt 10.000 boete voor protestactie 'De Nacht staat op'

Poppodium 013 heeft een boete van 10.000 euro gekregen voor het door laten gaan van het evenement 'De Nacht staat op'. Daarmee protesteert de nachthoreca tegen het coronabeleid. De gemeente Tilburg heeft in de voorgaande week al aangegeven te zullen optreden tegen de actie en is zaterdagavond langsgegaan om te controleren. Het feest gaat daarentegen gewoon door.

De 1300 kaarten waren in Tilburg binnen één minuut weg. "Er is plek voor meer mensen, maar we beperken het bewust. Dat houdt het beheersbaar en dan kunnen mensen toch nog wat afstand houden."

Daarentegen verwachtte 013 de fanatieke feestvierders toch wel wat eerder in hun danstempel. "Door de vroege sluitingstijd van afgelopen zomer zag je dat mensen echt wel vroeg konden pieken. Stiekem hoopten we dat dat nu nog zo zou zijn, maar ik denk dat het rond elf uur pas echt op gang komt", voegt Van Abeelen toe.

Het poppodium was door de coronamaatregelen maanden dicht. "Van stilstand moeten we nu opeens weer rennen. De mensen zijn nog een beetje roestig en moeten er weer in komen, maar ze zijn professioneel en goed getraind genoeg om zo'n avond snel van de grond te krijgen."

De gemeente heeft van tevoren aangekondigd dat ze een boete van 10.000 euro ging uitdelen en dat heeft ze ook gedaan. Tijdens het feestje kwamen de handhavers controleren en hebben ze de boete verzilverd. Die neemt 013 voor lief.

Subbar in Eindhoven doet ook mee aan de protestactie, maar sluit zijn deuren al rond middernacht. "Ik ben nu al keikapot", lacht nachtburgemeester Siem Nozza. Hij is net klaar met zijn speech voor het feestend publiek en zit even bij te komen met een biertje. "We hebben heel veel gesprekken moeten hebben, om uiteindelijk tot deze compromis te komen met burgemeester Jorritsma. Die is, in vergelijking met andere steden in Nederland, toch best coulant."

Het feestje begon in Subbar al om zeven uur 's avonds. "En volgens mij vindt iedereen dat best wel prima. Nachtbrakers zijn de afgelopen twee jaar ook gewoon vroeg naar bed gegaan. Mensen moeten toch weer even wennen."