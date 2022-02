Stampvolle zaken als het weer mag? Bossche horeca is er nog niet uit

Tafeltjes met schermen in de Korte Putstraat in Den Bosch (foto: Jan Peels)

De een kan niet wachten om de extra tafels weer van zolder te halen, terwijl de ander de schermen juist graag wil laten staan. Bossche horecaondernemers denken nu al na over hoe ze hun zaak gaan indelen als later deze maand de verplichte anderhalve meter verdwijnt. En het is nog maar de vraag of we dan weer hutjemutje tegen elkaar aan zitten.

"Sommige gasten vinden de extra ruimte met de maatregelen nu fijn", vertelt Rob Sleutjes van Lokaal 1650 in de Bossche binnenstad. "Gelukkig kan het terras strak weer open en dat doen we met halve schermen tussen de tafels en de aangepaste opstelling. Veel gasten vonden het fijn."

"Mensen vinden de privacy ook fijn."

Binnen heeft Rob tussen sommige tafels glas gemaakt, dat blijft ook. "Er komt maar één tafeltje bij dat we vanwege de maatregelen hebben weggehaald. Mensen vinden de privacy ook fijn", zegt Rob. "Ik hoef ook niet tot perse tot één uur open te blijven eerlijk gezegd." Zijn overbuurman, met een klein restaurantje twijfelt nog of hij dat ene tafeltje dat door de maatregelen moest wijken, weer terugzet in de zaak.

"Nu kunnen er maar 53 mensen zitten, dat is gewoon te weinig."

Maar Desiree Theuns van de Zevende hemel kan juist niet wachten om alle tafels weer van de zolder te halen. "We hebben normaal plek voor honderd gasten binnen en nu kunnen er maar drieënvijftig zitten, dat is gewoon te weinig", zegt Desiree. "Ook buiten hebben we elf plekken minder. Bij elkaar is dat een serieus verschil. We hebben zin om weer terug naar normaal te gaan. We hebben het echt gemist." In het restaurant tegenover de Zevende hemel komen er tien tafels terug, vooral binnen. "De schermen op het terras gaan weg en daar komen de wijnkoelers weer terug", vertelt de eigenaar. "Er zijn mensen die de extra ruime nu fijn vinden en daar houden we ook straks rekening mee."

"We zijn kneuterig en gezellig en dan hoort het erbij dat het vol zit."

Even verderop bij restaurant 'Dit', is het nu al heel druk voor de lunch. "En dan gaan we er nog twee tafels bij terug zetten", zegt de dame achter de bar. "We zijn kneuterig en gezellig en dan hoort het erbij dat het vol zit. We hebben hier nooit mensen die om extra afstand of privacy vragen, we staan erom juist bekend dat het hutjemutje zit, dat vinden onze gasten juist leuk", zegt ze lachend.