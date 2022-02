Strenge maatregelen in en om het azc in Budel met een maand verlengd

Het asielzoekerscentrum (azc) en de directe omgeving in Budel blijven een maand langer veiligheidsrisicogebied. Ook de noodverordening wordt verlengd. Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck, justitie en politie, de zogeheten driehoek, hebben dit maandagmorgen besloten.

De strenge maatregelen zouden aanvankelijk tot en met dinsdag gelden. Ze werden afgekondigd na een zoveelste steekpartij waarbij bewoners van het azc betrokken waren. Door het besluit kan de politie, na overleg met justitie, mensen op straat preventief fouilleren. Ook mogen mensen in of in de buurt van het azc geen voorwerpen meer bij zich hebben waarmee ze iemand kunnen verwonden.

Volgens de driehoek is het nog steeds hard nodig om de overlast en criminaliteit in het asielzoekerscentrum scherp in de gaten te houden. Zo was er zondagavond nog een steekpartij in het azc.

In maart is over de situatie opnieuw overleg met de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Eric van der Burg, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de commissaris van de Koning, Ina Adema. Onlangs hadden ze de koppen ook al bij elkaar gestoken.

