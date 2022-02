Kroegbaas kan eindelijk weer lachen: 'We maken met carnaval de cirkel rond'

Johan de Vos: "Dit is het langverwachte perspectief waar we al zo lang op wachten".

Lange tijd was hij somber over de coronamaatregelen waarbij de horeca regelmatig op slot ging. Maar sinds dinsdagavond kan horecabaas Johan de Vos uit Breda weer lachen. "Dit is het langverwachte perspectief waar we al zo lang op wachtten."

Vanaf aanstaande vrijdag kan alle horeca weer open tot één uur 's nachts. Het dragen van een mondkapje en de anderhalve meter afstand zijn dan ook niet meer verplicht, zo werd dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie van het kabinet. "Dat werd wel een keer tijd", zegt De Vos opgelucht. "Ik denk dat mensen ook toe zijn aan een glimlach in plaats van mijn chagrijnige gezicht. Ik kijk met blijdschap terug op deze persconferentie, omdat we nu na twee jaar eindelijk deze kant opgaan. We hebben lang op eieren gelopen, en dit is het langverwachte perspectief waar we al zo lang op wachtten."

"25 februari zal bij veel mensen in het geheugen gegrift worden als een soort bevrijdingsdag."