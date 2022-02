Coronanieuws: 8206 nieuwe besmettingen in Brabant

14.00

Misschien vond je dat lege kantoor of die comfortabele thuiswerkplek in je joggingpak wel lekker. Of zat je juist in eenzaamheid weg te kwijnen. Hoe dan ook: door het loslaten van de coronamaatregelen gaat dat absoluut veranderen. Of je dat nou leuk vindt of niet. Samenwerkingscoach Edwin Dekkers vertelde woensdagmorgen in het radioprogramma Wakker! dat het vooral belangrijk is om dat van elkaar te accepteren. Lees hier zijn verhaal.