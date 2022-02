Coronanieuws: twee op de drie Nederlanders vreest een nieuwe lockdown

08.10

Supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, heeft ook in het tweede coronajaar qua omzet geprofiteerd van de coronacrisis. Ahold Delhaize zette een jaaromzet van 75,6 miljard euro in de boeken. Dat was 3,3 procent meer dan in 2021. In het eerste coronajaar 2020 nam de omzet in de supermarkten van de onderneming ook al fors toe.