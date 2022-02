Picnic bezorgt weer na brand: 'Hopelijk komen al onze klanten terug'

De webwinkel bezorgt vanaf woensdag weer in Roosendaal

Online supermarkt Picnic is weer begonnen met het bezorgen van boodschappen in de regio Roosendaal. Eind december werd het verdeelpunt op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal helemaal verwoest door een grote brand. Het bedrijf heeft in de buurt een nieuw pand gevonden van waaruit ze de boodschappen gaan bezorgen bij de klanten.

Woensdag werd de nieuwe 'hub' van negenhonderd vierkante meter aan de Bosstraat geopend. Het gaat om een tijdelijke huisvesting voor een jaar op hetzelfde industrieterrein. In de tussentijd gaat het bedrijf op zoek naar een definitieve plek. "We zijn erg blij dat we hier zo snel weer aan de slag kunnen gaan. We hebben een moeilijke periode achter de rug maar we hebben ook veel steunbetuigingen gekregen van klanten", vertelt vestigingsmanager Jordi Douw. Hij en zijn collega's zijn woensdag druk in de weer om de eerste bestellingen in te laden.

Ik ben wel bang dat we klanten kwijt zijn geraakt

Het bedrijf bediende voor de brand zo'n twaalfhonderd huishoudens per week vanuit Roosendaal. "Ik ben wel bang dat we klanten kwijt zijn geraakt door de brand. Toch zullen de meesten wel snappen dat we hier niks aan kunnen doen. Ik hoop daarom dat ze ons een kans geven om het hier weer op te bouwen", zegt Jordi Douw.

Vestigingsmanager Jordi Douw in de nieuwe tijdelijke loods in Roosendaal (foto: Erik Peeters)

Meteen na de brand kreeg de internetsupermarkt hulp aangeboden van verschillende collega-ondernemers in de omgeving. Directeur Michiel Muller van Picnic noemt die steun ‘hartverwarmend’. Het tijdelijke onderkomen is eigendom van vastgoedbedrijf Brisck in Oisterwijk. Het pand zou eigenlijk gesloopt worden. Toen directeur Arno Hermkes hoorde van de brand, besloot hij de loods nog even te laten staan en te verhuren aan de online supermarkt.

"Een oorzaak voor de vlammenzee is niet gevonden