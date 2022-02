Politiebureau Den Bosch ontruimd vanwege pakketje 'met draden eruit'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Een verdacht pakketje is donderdagmorgen afgegeven op het politiebureau in Den Bosch aan de Vogelstraat. De straat rondom het bureau is afgezet en het bureau is tijdelijk ontruimd.

Een verdacht pakketje is donderdagmorgen afgegeven op het politiebureau in Den Bosch aan de Vogelstraat. Het politiebureau is ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie is opgeroepen en de straat rondom het bureau is afgezet.

Lobke Kapteijns Geschreven door