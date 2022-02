Ireen Wüst sluit na 16 jaar olympische carrière af zonder medaille

Ireen Wüst heeft donderdag haar laatste olympische meters geschaatst. Op de 1000 meter zette de schaatsster uit Goirle de zesde tijd neer. Na haar eigen race stond Wüst derde, maar in de laatste ritten wisten er nog drie schaatssters sneller te rijden.

Voor de 1000 meter werd Wüst niet als favoriet gezien. Toch werd er door alles en iedereen zeker rekening gehouden met de zesvoudig olympisch kampioen. Wie de 1500 meter kan winnen, kan ook hoge ogen gooien op de iets kortere afstand. Dat ze niet genoemd werd bij de favorieten was ook gebaseerd op statistieken, haar laatste internationale podiumplaats op de 1000 meter was in 2014.



Niet nog een medaille

Wüst won haar wedstrijd van de Poolse Andzelika Wojcik. Ze kwam in een tijd van 1.15.11 over de finish. Op dat moment goed voor de derde tijd, achter de landgenoten Jutta Leerdam en Antoinette de Jong. In de volgende race werd Wüst al van het virtuele podium gereden. Miho Takagi snelde naar de eerste tijd in een olympisch record, terwijl Angelina Golikova de derde tijd neer wist te zetten. Leerdam werd tweede.

In de laatste rit wist ook Brittany Bowe nog onder de tijd van Wüst te duiken, waardoor ze zestien jaar na haar eerste Olympische Spelen afscheid neemt met een olympische zesde plek. Nadat ze in Peking eerder dit toernooi al goud (1500 meter) en brons (ploegachtervolging) wist te winnen.

Voor Wüst was het vandaag haar twintigste olympische afstand. Dertien keer wist ze een medaille te winnen. Met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles is ze Nederlands meest succesvolle olympiër ooit.



