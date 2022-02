Kruikenstad komt vast in carnavalsstemming met video: 'Ik zie oe wir war?!'

Het gevoel dat het groen-oranje weer door je aderen kolkt. De Kruiken en Kruikinnen in Tilburg kunnen niet wachten tot er dit jaar toch echt weer carnaval gevierd kan worden. De Carnavalsstichting Tilburg maakte een video die het gevoel perfect weergeeft.

'Ik zie oe wir war?!' is het carnavalsmotto in Kruikenstad dit jaar en meteen een belofte die wordt ingelost: Ja, we zien elkaar weer. Een carnaval waarnaar is uitgekeken, naar verlangd, naar is gesnakt. Zoals de carnavalsvereniging zeg: dit is hét moment.

Bekijk hier de video: