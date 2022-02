Groots carnaval in Knollevretersgat, maar Kruikenstad blijft in de kroeg

Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot, Heukelom (SOK) heeft alles op alles gezet om een zo normaal mogelijk carnaval te vieren. Het Knollevretersgat gaat een oudewets carnaval krijgen, ook al ontbreekt de optocht nog wel. Dat is opvallend, want in Kruikenstad (Tilburg) en D'n Haozenpot (Udenhout) laten de carnavalsstichtingen dit jaar nog even voor wat het is.

Met het afschaffen van een groot deel van de coronamaatregelen vlak voor carnaval, was er ineens veel meer mogelijk. De gemeente Tilburg telt drie 'grotere' plaatsen. Tilburg zelf, Berkel-Enschot en Udenhout en opvallend is dat ze allemaal anders met carnaval omgaan.

Tilburg (Kruikenstad)

Horeca mag openblijven tot 04.00 uur.

Carnavalsstichting organiseert geen evenementen.

Geen grote podia en feesttenten in de stad.

Matrixborden en stewards om drukte te sturen.

Extra boa's en beveiligers om de drukte en sfeer te monitoren.

Extra taxistandplaatsen.

Er is geen optocht en er zijn geen traditionele vieringen in Tilburg zelf. "Het was voor ons te kort dag om die nog goed te organiseren en daarom hebben we er al eerder definitief een punt achter gezet", legt Steven van Gils van Carnavalsstichting Tilburg uit.

Daar baalt hij van, maar tegelijkertijd is hij als echte Kruik blij dat er toch carnaval gevierd kan worden dit jaar. "Met alles wat we wel mogen gaat het een heel mooie carnaval worden. Ik ben in ieder geval alle dagen in de stad en kroegen te vinden."

Berkel-Enschot (Knollevretersgat)

Horeca mag openblijven tot 04.00 uur.

Carnavalsstichting organiseert veel traditionele evenementen.

Groot feest van de carnavalsstichting in Boerderij Denissen.

Geen optocht.

Carnavalsmis buiten.

In Berkel-Enschot lijkt carnaval als vanouds gevierd te worden. Stichting Openbaar Karnaval (SOK) organiseert zelfs voor het eerst een groot feest voor duizend man. "Het feest is ingehaald door de versoepelingen. Omdat het erop leek dat met carnaval nog strenge coronamaatregelen voor de horeca zouden gelden, wilden we een alternatief bieden", legt voorzitter Martijn Baarendse uit.

Hij baalt er wel een klein beetje van dat hij daardoor misschien nu wat omzet bij de normale horeca het Knollevretersgat weghaalt, maar daarom promoot de SOK ook de activiteiten die kroegen organiseren. "Ik ben vooral heel trots dat wij, maar ook de horeca in zo'n korte tijd zoiets kunnen organiseren en dat zoveel mensen meehelpen."

Udenhout (D'n Haozenpot)

Horeca mag openblijven tot 04.00 uur.

Carnavalsstichting organiseert geen grote evenementen.

Carnavalsstichting organiseert wel kindercarnaval.

Mega Outdoor Carnavals Party voor honderden bezoekers.

In Udenhout was er helaas te weinig tijd volgens Rick van Kempen van Stichting Karnaval Udenhout. "Het kindercarnaval organiseren we omdat de horeca hier niet in voorziet", vertelt hij.

Hoewel de Prins zijn gezicht wel laat zien in D'n Haozenpot, gaat niet het hele gevolg mee. "We willen vrijwilligers niet verplichten volle kroegen in te gaan. Eigenlijk omdat carnaval nog net een maandje te vroeg komt qua organisatie en om helemaal onbezorgd overal langs te gaan", zegt van Kempen.

Martijn Baarendse van het Knollevretersgat is vooral blij en opgelucht dat carnaval weer echt leeft. "Want we moeten dit cultureel erfgoed en zijn tradities met zíjn allen in stand houden."

Lees alles over carnaval op onze themapagina.

LEES OOK:

Breda krijgt een 'café-carnaval': geen podia buiten, wel feest in de kroeg

Zo viert Eindhoven carnaval: grote, open tenten en horeca tot 4.00 uur open

Kroegen in Oeteldonk sluiten met carnaval om één uur 's nachts