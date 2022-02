112-nieuws: automobilist A50 crasht • boom valt op huis en auto in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Automobilist crasht op A50 bij Veghel

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie

Liveblog

07.00 Herstel spoor aan de gang, mogelijk tot in de middag geen treinen Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van 'enorme schade'. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de middag kan duren voordat treinen weer rijden. "Plan uw reis kort voor vertrek", benadrukt de NS.

05.11 Boom blokkeert weg in Breugel Een boom blokkeerde rond kwart over een vrijdagnacht de Kwadestraat in Breugel. De brandweer werd opgeroepen om de boom in stukken te zagen. Omdat vier andere bomen ook dreigden om te vallen, heeft de brandweer die bomen uit voorzorg neergehaald en met de brandweerwagen raar de kant getrokken. De brandweer zaagde de boom die de Kwadestraat in Breugel blokkeerde in stukken (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

04.30 Automobilist rijdt tegen geluidswal Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht langs de snelweg A50 bij Veghel. Dit gebeurde rond halfvier. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd. Degene die in de auto zat, is door ambulancemedewerkers nagekeken. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto na het ongeluk op de A50 bij Veghel meegenomen (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

02.17 Auto en scooter in vlammen op Een auto en een scooter zijn vrijdagnacht uitgebrand in de Bremlaan in Valkenswaard. Voorbijgangers ontdekten de brand rond kwart voor een en belden snel de hulpdiensten. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat zowel de auto als de scooter verloren gingen. Ook de auto’s die hier vlakbij geparkeerd waren, liepen schade op. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Van de auto en de scooter in de Bremlaan in Valkenswaard bleef weinig over (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).

01.24 Flinke tak op auto in Oss Op het moment dat storm Eunice afnam, moest de brandweer in Oss toch nog uitrukken naar de hoek van de Floraliastraat en de Rozenstraat. Daar was rond kwart over een vrijdagnacht een grote afgebroken boomtak op een schuur en een auto terechtgekomen. Nadat enkele grote zware takken waren afgezaagd, kon een brandweerman de auto onder de tak vandaan rijden terwijl collega's die tak omhoog hielden. De brandweer verwijderde de flinke tak van de auto in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

01.16 Bomen waaien om en belanden tegen huis en op auto in Tilburg Een boom is vrijdagavond omgewaaid tegen een huis aan de Hovenseweg in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over tien. Een andere boom in de straat begaf het ook tijdens de storm. Die kwam terecht op een geparkeerde auto. Die auto liep hierbij volgens een 112-correspondent veel schade op. De brandweer heeft de boom in kleine stukken gezaagd en die aan de kant van de weg gelegd. Een boom aan de Hovenseweg in Tilburg belandde tegen een huis (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Een auto aan de Hovenseweg liep flinke schade op toen een boom daar bovenop belandde (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

00.50 Boom op fietspad in Eindhoven Een boom in de Smetanalaan in Eindhoven is vrijdagavond gesneuveld tijdens de storm. De boom belandde op fietspad. De gewaarschuwde brandweer heeft de boom in stukken gezaagd zodat het fietspad weer begaanbaar is. De boom belandde op het fietspad in de Smetanalaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

23.07 Dak waait van huizen in Eindhoven Het dak van vier huizen aan de Garnichweg in Eindhoven sneuvelde vrijdagavond tijdens de storm. "De bewoners van drie van de vier huizen hebben de nacht ergens anders doorgebracht", laat een 112-correspondent weten. De woningbouwvereniging komt zaterdag de schade opnemen en herstelwerkzaamheden uitvoeren. De schade aan de huizen aan de Garnichweg in Eindhoven is aanzienlijk (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).