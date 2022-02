112-nieuws: treinverkeer komt op gang • politie lost waarschuwingsschot

Arrestatie in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie

Ron Vorstermans & Peter de Bekker Geschreven door

Liveblog

20.16 Politie lost waarschuwingsschot tijdens arrestatie De politie heeft zaterdagavond rond zeven uur iemand aangehouden op de Hoflaan in Tilburg. Dit gebeurde na een 112-melding van een schietincident, maar of er daadwerkelijk is geschoten door iemand, is nog onduidelijk. Tijdens de arrestatie werd er wél een waarschuwingsschot gelost door een agent. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Foto: Toby de Kort/SQ Vision

19.39 Gewapende overvaller op de vlucht in Eindhoven, politie opent klopjacht Een man heeft zaterdagavond rond halfzeven een Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat in Eindhoven overvallen met een steekwapen. Agenten zijn op dit moment met man en macht naar de man op zoek. LEES OOK: Gewapende overvaller op de vlucht

16.30 Treinverkeer komt op gang ProRail is nog steeds druk bezig met herstelwerkzaamheden aan het spoor vanwege de storm. Rond Eindhoven Centraal starten we de treindienst voorzichtig op met treinen richting Venlo en Heerlen. ProRail verwachtte aanvankelijk de hele nacht en zondag nog bezig te zijn met het verrichten van herstelwerkzaamheden. Nu denkt ProRail dat zondag het treinverkeer weer grotendeels kan rijden.

14.03 Panelen waaien van flats Roosendaal Bij twee flats langs de Staringlaan in Roosendaal zijn tijdens de storm vrijdag panelen los gewaaid. De brandweer heeft zaterdagmiddag met een blusvoertuig en hoogwerker geholpen om de boel re repareren. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Bij één van de flats waren panelen tegen geparkeerde auto's aangekomen. Twee auto's zijn daardoor zwaar beschadigd. Twee auto's liepen flinke schade op (foto: Christian Traets/SQ Vision).

13.27 Stormschade in Eindhoven De storm van vrijdag heeft aardig wat schade veroorzaakt in de Agamemnonlaan in Eindhoven. Rond halfelf zaterdagochtend werd de brandweer gebeld omdat daar twee grote bomen op de weg lagen. Die hadden bij hun val een lantaarnpaal meegetrokken. Die staat nu krom. In een derde boom hingen afgebroken takken gevaarlijk te bungelen. Omdat het twee flinke bomen waren had de brandweer aardig wat tijd nodig om de weg weer begaanbaar te maken. Flink wat stormschade in de Agamemnonlaan in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

13.11 NS: toch maar slechts op enkele trajecten treinen Sinds zaterdagmiddag rijden, in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd, toch maar slechts enkele treinen door Nederland. De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groter dan eerder werd ingeschat. Het duurt langer om dit te herstellen. De treinen die rijden, worden getoond in de reisplanner. Voor het internationale verkeer geldt dat er richting Duitsland geen treinverkeer mogelijk is deze dag. Tot zes uur 's avonds rijden er ook geen treinen richting Brussel.

12.42 Herstelwerk in Helmond Ook in Helmond is de brandweer zaterdag druk bezig met reparaties na storm van vrijdag. Onder meer aan de Steenweg. daar zijn enkele dakpannen van daken verdwenen. Voor zover bekend zou niemand door de vallende dakpannen zijn geraakt. Dakreparatie in Helmond na storm Eunice (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

12.38 Verkeerschaos in Boxtel Een automobilist crashte zaterdagochtend op de Brederodeweg in Boxtel. De bestuurder raakte een zogenoemd schrikblok langs de weg. Daarop brak de wielophanging af en was de auto niet meer te besturen. De auto belandde uiteindelijk aan de overkant: deels in de berm, deels op de rijbaan. Vanwege het ongeluk werd een deel van de Brederodeweg afgesloten. Omdat dit een drukke verkeersader is, liep het verkeer op de omliggende wegen behoorlijk vast. Daar botsten een paar automobilisten. De chaos in Boxtel ontstond nadat een automobilist een zogenoemd schrikbok raakte (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

11.31 Puinruimen bij sportschool Den Bosch Het is puinruimen zaterdag bij sportschool Solidgym in Den Bosch. Vrijdagmiddag vloog tijdens storm Eunice het dak van de sportschool eraf. Met een enorme ravage tot gevolg. LEES OOK: Puinruimen bij sportschool waar dak wegvloog: 'Alle vloeren moeten eruit'

11.28 Daklijst huis in Oss los De daklijst van een huis aan de Anemoonstraat in Oss is tijdens storm Eunice, die vrijdag Nederland teisterde, losgeraakt. Zaterdagochtend zijn reparatiewerkzaamheden aan de gang. Reparatiewerkzaamheden aan een huis in Oss na storm Eunice (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

11.43 Overval benzinepomp in Fijnaart Bij de overval die vrijdagavond plaatsvond in een tankstation aan de Parallelweg in Fijnaart zijn geld en sigaretten buitgemaakt. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De medewerker van het tankstation werd door de twee gemaskerde overvallers bedreigd met een mes. LEES OOK: Medewerker tankstation bedreigd met mes, geld en sigaretten buitgemaakt

11.22 Autobrand Ulvenhout Op de Chaamseweg in Ulvenhout vatte zaterdagochtend een Dodge Ram vlam. De brandweer van Chaam heeft het vuur geblust. Vanwege de autobrand werd het verkeer tijdelijk over het fietspad geleid. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen... Hoe de Dodge Ram in Ulvenhout vlam kon vatten, wordt onderzocht (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

11.18 Tieners vast na beroving in Tilburg Twee tieners zijn vrijdag aangehouden na een beroving die woensdag plaatsvond in het Spoorpark in Tilburg. Een 14-jarige jongen zou toen bedreigd zijn met een vuurwapen. Hij moest diverse spullen afstaan. Later bleek dat er daarnaast nog een tweede 14-jarige jongen beroofd zou zijn. De verdachten zijn een 15-jarige en een 17-jarige jongen. Zij worden verhoord.

10.57 Dode bij bos langs A58 Op een parkeerplaats langs de A58 bij Molenschot is zaterdagochtend een lichaam gevonden. Volgens een 112-correspondent zou het bos een homo-ontmoetingsplaats zijn. Agenten hebben het bos tussen de A58 en de Raakeindsekerkweg afgezet. LEES OOK: Lichaam gevonden op parkeerplaats langs A58 bij Molenschot Het bos langs de A58 is door agenten afgezet voor onderzoek (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

09.57 Talloze meldingen van stormschade bij hulpdiensten Bij de hulpdiensten zijn vrijdag en zaterdagochtend vroeg honderden meldingen van stormschade binnengekomen. Zo'n 950 in de regio Brabant-Noord, zo'n vierhonderd in het gebied Midden- en West-Brabant en in de regio rond Eindhoven kwamen ruim honderd meldingen binnen. "Maar dat is niet meer dan een ruwe schatting, het werkelijke aantal ligt hoger omdat mensen ook hulp inriepen via lokale brandweerkazernes", zei een woordvoerder daar. LEES OOK: Honderden meldingen bij hulpdiensten na storm Eunice

09.49 In de loop van de zaterdagmiddag gaan eerste treinen weer rijden In de loop van de zaterdagmiddag zullen de treinen weer gaan rijden, liet de NS zaterdagochtend weten. Reizigers moeten wel rekening houden met een mogelijk langere reistijd of eventueel vaker overstappen, waarschuwt de NS. De normale dienstregeling zal nog niet op alle trajecten kunnen worden gereden zaterdag.

09.14 Afgebroken tak verwijderd van schoolplein Eindhoven De brandweer werd zaterdagochtend ingeschakeld om een grote tak, die tijdens de storm Eunice was afgebroken, weg te halen boven een schoolplein aan de Apeldoornstraat in Eindhoven. "Na een uitvoerige inspectie bleek dit een bijzondere klus", vertelt een 112-correspondent. De brandweer liet deze klus over aan de gemeente Eindhoven, die hier specialisten voor in dienst heeft. Vanwege de gevaarlijke situatie werd een deel van het aangrenzende park met lint afgesloten. De brandweer bij de afgebroken tak aan de Apeldoornstraat in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vison).

08.07 Houtopslag scouting Geldrop in vlammen op In Geldrop is de houtopslag van Scouting Hikegroep aan de Jan Raassensweg vrijdagnacht in vlammen opgegaan. De brandweer werd rond kwart over vijf gewaarschuwd door een automobilist die de vlammen zag toen hij over de snelweg reed. Na ruim twee uur blussen kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. Wachten op privacy instellingen...

07.00 Herstel spoor aan de gang, mogelijk tot in de middag geen treinen Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice aanrichtte aan het spoor. Door de storm zijn op veel trajecten bomen omgevallen en is er schade aan bovenleidingen. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de middag kan duren voordat de treinen weer rijden. "Plan je reis kort voor vertrek", benadrukt een woordvoeder.

05.11 Boom blokkeert weg in Breugel Een boom blokkeerde rond kwart over een vrijdagnacht de Kwadestraat in Breugel. De brandweer werd opgeroepen om de boom in stukken te zagen. Omdat vier andere bomen ook dreigden om te vallen, heeft de brandweer die bomen uit voorzorg neergehaald en met de brandweerwagen naar de kant getrokken. De brandweer zaagde de boom die de Kwadestraat in Breugel blokkeerde in stukken (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

04.30 Automobilist rijdt tegen geluidswal Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht langs de snelweg A50 bij Veghel. Dit gebeurde rond halfvier. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd. Degene die in de auto zat, is door ambulancemedewerkers nagekeken. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Wachten op privacy instellingen... Een bergingsbedrijf heeft de auto na het ongeluk op de A50 bij Veghel meegenomen (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

02.17 Auto en scooter in vlammen op Een auto en een scooter zijn vrijdagnacht uitgebrand in de Bremlaan in Valkenswaard. Voorbijgangers ontdekten de brand rond kwart voor een en belden snel de hulpdiensten. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat zowel de auto als de scooter verloren gingen. Ook de auto’s die hier vlakbij geparkeerd waren, liepen schade op. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Van de auto en de scooter in de Bremlaan in Valkenswaard bleef weinig over (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision).

01.24 Flinke tak op auto in Oss Op het moment dat storm Eunice afnam, moest de brandweer in Oss toch nog uitrukken naar de hoek van de Floraliastraat en de Rozenstraat. Daar was rond kwart over een vrijdagnacht een grote afgebroken boomtak op een schuur en een auto terechtgekomen. Nadat enkele grote zware takken waren afgezaagd, kon een brandweerman de auto onder de tak vandaan rijden terwijl collega's die tak omhoog hielden. De brandweer verwijderde de flinke tak van de auto in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

01.16 Bomen waaien om en belanden tegen huis en op auto in Tilburg Een boom is vrijdagavond omgewaaid tegen een huis aan de Hoevenseweg in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over tien. Een andere boom aan deze weg begaf het ook tijdens de storm. Die kwam terecht op een geparkeerde auto. Die auto liep hierbij volgens een 112-correspondent veel schade op. De brandweer heeft de boom in kleine stukken gezaagd en die aan de kant van de weg gelegd. Wachten op privacy instellingen... Een boom aan de Hovenseweg in Tilburg belandde tegen een huis (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Een auto aan de Hovenseweg liep flinke schade op toen een boom daar bovenop belandde (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

00.50 Boom op fietspad in Eindhoven Een boom in de Smetanalaan in Eindhoven is vrijdagavond gesneuveld tijdens de storm. De boom belandde op het fietspad. De gewaarschuwde brandweer heeft de boom in stukken gezaagd zodat het fietspad weer begaanbaar is. De boom belandde op het fietspad in de Smetanalaan in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

23.07 Dak waait van huizen in Eindhoven Het dak van vier huizen aan de Garnichweg in Eindhoven sneuvelde vrijdagavond tijdens de storm. "De bewoners van drie van de vier huizen hebben de nacht ergens anders doorgebracht", laat een 112-correspondent weten. De woningbouwvereniging komt zaterdag de schade opnemen en herstelwerkzaamheden uitvoeren. De schade aan de huizen aan de Garnichweg in Eindhoven is aanzienlijk (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).