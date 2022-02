Slachtoffer van vuurwerkbom slaapt slecht: 'Je leeft er iedere dag mee'

Ruim drie maanden nadat in Rucphen een auto werd opgeblazen door een vuurwerkbom, gaat het mentaal nog altijd slecht met het slachtoffer. “Ik heb er slapeloze nachten van, kan moeilijk slapen. Ik heb speciale medicijnen gekregen om te kunnen functioneren,” zo zegt de vrouw.

Waarom werd op 3 november 2021 een auto in de Van Marxhemstraat in Rucphen opgeblazen door een vuurwerkbom? Ruim drie maanden na de aanslag tast de politie nog steeds in het duister. Het lijkt een gerichte aanslag, maar wat voor motief had de dader?

Het slachtoffer had bij een vriendin gegeten en was zelf niet thuis tijdens de aanslag, die rond halfelf plaatsvond. De auto stond in een parkeervak vlak bij haar huis geparkeerd. Toen ze thuiskwam was de brandweer er nog, maar de brand was al geblust. “Twee auto’s van de buren waren ook beschadigd, dus er was heel veel paniek in de straat.”

Een buurman werd wakker van een harde knal. Hij dacht dat het hagelde, maar het was glas dat in de tuinen en in de straat naar beneden viel. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen, aldus de politie. Scherven en brokstukken vlogen in het rond.

Getuigen zagen voor en na de explosie iemand rennen in de richting van de Van Marxhemstraat en later in de richting van de Achterhoeksestraat. Een man met capuchon rende vervolgens naar een witte Volkswagen Transporter die in de Jan Steenstraat stond geparkeerd. Bij Bureau Brabant worden beelden getoond van dit busje dat wegrijdt.

Buurtbewoners wilden vorig jaar tegen Omroep Brabant weinig zeggen over de eigenaar van de auto. Dat zou een problematisch gezin zijn met een alleenstaande moeder en een aantal jongens.

De buurt verwachtte toen al dat het niet zou blijven bij deze explosie. "We verwachten meer.”

