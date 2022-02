Kleinste café van Den Bosch moet voor carnaval helemaal worden leeggeruimd

Voordat het carnavalsgedruis kan losbarsten, moet het kleinste cafeetje van Den Bosch eerst helemaal leeggeruimd worden. De rest van het jaar zijn alle hoeken en gaten van 't Bonte Palet aan de voet van de Sint-Jan gevuld met ontelbaar veel spulletjes. Barman Diederik de Graaf: "Mensen vinden het zonde om sommige dingen weg te gooien en vragen of het hier mag staan. Ik hou ervan."

Boven de bar hangt een opgezette krokodil met een mensenvinger in zijn bek. Even verderop staan tientallen heiligebeeldjes, radio's, brillen, muziekinstrumenten en een slang. Als je goed om je heen kijkt in het cafeetje aan de Hithamerstraat weet je niet wat je ziet.

"Ik heb geen idee waar die krokodil vandaan komt, het beest hing er al toen de vorige eigenaar Willy van Esveldt hier nog achter de tap stond", vertelt Diederik. "Willy verzamelde van alles en hing het op in zijn kroeg. De krokodil heeft er mede voor gezorgd dat ik met m'n cafeetje in de internationale reisgids 'Lonely Planet' terecht ben gekomen", zegt Diederik trots.

Al die merkwaardige spullen staan tijdens carnaval behoorlijk in de weg. Met een grote kar worden ze tijdelijk ergens anders opgeslagen. "Het voordeel is wel dat al die spullen dan ook een keer worden afgestoft. Dat is de laatste twee jaar dus niet meer gebeurd. Dat is lastig, want als iemand ertegenaan stoot valt er weleens stof in z'n bier", zegt Diederik lachend. Gelukkig krijgt hij wat hulp voor bij de jaarlijkse verhuizing anders was Diederik er dagen mee bezig.