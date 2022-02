Man steekt zomaar twee vrouwen neer op straat: 9 jaar cel

De 50-jarige Shire A. uit Eindhoven is woensdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot negen jaar cel. Hij viel in januari en maart vorig jaar twee willekeurige vrouwen aan en stak ze met een mes neer.

Naast negen jaar cel moet hij ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.

De eerste vrouw was aan het wandelen, toen ze plotseling van achteren werd aangevallen en in haar hoofd werd gestoken.

Joggende vrouw in rug gestoken

Twee maanden later maakte de Eindhovenaar nog een slachtoffer. Hij benaderde een vrouw die aan het hardlopen was op de Marterstraat in Eindhoven en stak vanuit het niets een mes in haar rug. Daarna stapte hij op zijn fiets en ging er vandoor. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De politie verspreidde een foto van de dader, waarna de 50-jarige man in beeld kwam.

Bloedspat met DNA-materiaal

Op de spijkerbroek van de man werd een bloedspat met DNA-materiaal van de hardloopster gevonden. Ook voor de andere zaak is er voldoende bewijs, stelt de rechtbank.

De man werd vastgelegd op een bewakingscamera. Ook de fiets was daarop te zien. Eenzelfde fiets werd later in de schuur van de Eindhovenaar gevonden.

De man weigerde mee te werken aan psychiatrisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Volgens de verdediging moest hij in beide gevallen worden vrijgesproken, omdat hij hier niets mee te maken zou hebben.

