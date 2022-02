Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lichaam vermiste Jane Vermelis gevonden

De politie heeft zaterdag het lichaam van de vermiste Jane Vermelis uit Den Bosch gevonden. Het lichaam lag aan de Vughterweg in Den Bosch vlakbij het monumentale tankstation. Jane vertrok zondag in alle vroegte in verwarde toestand haar woning. Afgelopen week is er door politie, vrienden en familie naar haar gezocht.