112-nieuws: gewonde bij brand in Helmond • problemen op de A58

01.00

Een man die naakt over een galerij liep, is zondagnacht gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex aan de Spoorstraat in Helmond. De politie ziet in hem een verdachte. Het vuur brak even na twaalf uur door nog onbekende oorzaak uit. Een aantal bewoners van het complex heeft de nacht elders moeten doorbrengen.