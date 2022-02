112-nieuws: man zakt door dak in Riel • agressieve Tilburger aangehouden

12.29

Een 37-jarige man uit Roemenië is zondag uit een raam gesprongen van een supermarkt in Roosendaal. Winkelmedewerkers betrapten de man toen hij diverse verpakkingen vlees wilde stelen. Ze brachten hem naar een kantoor waar de politie erbij werd gehaald. Maar in een onbewaakt ogenblik zag de man kans uit het raam op de eerste etage te springen. Hij ging ervandoor, maar kon korte tijd later alsnog worden aangehouden. Hij had de verpakkingen vlees nog in zijn zakken.

