Foto's in ruil voor een donatie, Sasha haalde 10.000 euro op voor Oekraïne

Sasha tijdens het buurtfeest afgelopen weekend. Ze staan in het midden met de Oekraïne vlag.

Een foto in ruil voor een donatie voor Oekraïne, dat is het idee achter een actie die fotograaf Oleksandra Tychkovska uit Bladel afgelopen week spontaan op touw zette. De geboren Oekraïense woont sinds 12 jaar in het dorp, maar is met haar hart nu vooral bij vrienden en familie in haar geboorteland. Met hulp van onder meer haar buren, haalde ze al ruim 10.000 euro op voor de door oorlog geteisterde bevolking daar.

Marvin Hop Geschreven door

Het voelt voor Oleksandra, die onder haar vrienden bekend staat als Sasha, nog steeds onwerkelijk. "Ik had niet gedacht dat één man toch zou besluiten mijn vaderland binnen te vallen." Ze bedacht zich geen moment en plaatste op Instagram een emotionele oproep. "Ik kan niet stilzitten als er iets verschrikkelijks plaatsvindt in mijn geboorteland", zegt ze in de video. De video leidde tot een samenkomst met haar buren afgelopen weekend. "Ze staken me echt een hart onder de riem en dat was heel fijn." Maar het voelde het ook een beetje dubbel. "Wij kunnen elkaar knuffelen, maar de mensen in Kiev zitten nu in angst." Op de buurtbijeenkomst ontstond het idee om geld in te zamelen. Spullen inzamelen is geen optie, want opslagruimte heeft ze niet. "Ik maakte foto's en het enige wat ik daarvoor terug wilde was een donatie. En die stromen massaal binnen." Binnen drie dagen haalde ze al 10.000 euro op. En de eerste euro's zijn al overgemaakt naar Oekraïne. Sasha wil het geld verdelen over drie stichtingen. De eerste is die van een gynaecoloog in Kiev: "Hij heeft warmtelampen nodig voor pasgeboren baby's die nu in kelders of garages zitten." Een tweede stichting steunt het leger: "Niet met wapens maar wel humanitair." En dan is er nog een derde stichting, een Nederlandse. "Die kijken acuut wat daar nodig is en brengen die spullen naar de grens."

"Mijn oma's wonen daar nog. Die merken nog niets van de oorlog, gelukkig maar."

Ze vervolgt: "We hebben ook geld nodig om aan iedereen te vertellen dat er een enorme ramp in Europa gaande is. En om de mensen in Rusland te voorzien van de juiste informatie." Sasha zegt dat dit wel zorgt voor meer verbinding tussen de Oekraïense Brabanders onderling: "We zijn veel hechter nu en kunnen goed bij elkaar steun vinden. We begrijpen elkaar en kunnen samen dingen op touw zetten." Tychkovska is geboren in de de plaats Svitlovodsk, in de provincie Kirovohrad in het midden van Oekraïne. Het plaatsje ligt aan de rivier de Dnjepr. Daar woonde ze in haar jeugd en studeerde vervolgens in de hoofdstad Kiev. Voor haar grote liefde, haar man, is ze naar Nederland gekomen. Samen hebben ze een dochter. De Russische troepen zijn nog niet in haar geboortestad. "Mijn oma's wonen daar nog. Die merken nog niets van de oorlog. Gelukkig maar."