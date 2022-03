Zieke Robbie Hageman uit Kamp van Koningsbrugge: 'Is ook mooi geweest'

Robbie Hageman op archiefbeeld. (foto: Omroep Brabant)

De ongeneeslijk zieke Robbie Hageman (30) moest donderdag tv-serie Kamp van Koningsbrugge verlaten. In het programma volgen burgers de loodzware commando-opleiding. Hageman kreeg kritiek op zijn werkhouding, maar alle respect voor de strijd die hij voert tegen kanker. Het zorgde voor een emotioneel moment.

In de aflevering die donderdag werd uitgezonden, was te zien hoe de ongeneeslijk zieke Robbie tijdens een opdracht bij een nachtelijke observatiepost in slaap valt. De volgende dag wordt zijn gedrag keihard afgestraft. "We hebben een team nodig dat als diamant moet schijnen", zo krijgt hij te horen. "Maar soms lukt dat niet en dan moet je de ballen hebben om rotte appels eruit te halen. Want anders zit je elkaar in de weg, en dan wordt dat team nooit een team."

"We hebben gezien dat je bent gaan slapen, daardoor worden je maten afgebukst."

"Dit is geen spel. We hebben gezien dat je bent gaan slapen. Daardoor worden je maten afgebukst", aldus instructeur Ray Klaassens uit Helmond. Daarnaast is er commentaar op zijn werkhouding. "Je vergeet te veel en hebt twijfels waarom we dingen doen. Dat kan niet, dat past niet in het werk."

"Het gevecht dat jij aan het voeren bent, dat weten we niet."

Na die harde woorden, verandert de toon van instructeur Ray compleet. Hij benoemt de strijd die Hageman voert tegen zijn ziekte. De kickbokser kreeg in 2019 te horen dat hij een kwaadaardige tumor in het achterhoofd heeft. De hersentumor werd grotendeels verwijderd, maar er zat nog een stukje in zijn hoofd dat kon gaan groeien. Begin februari ging hij hiervoor onder het mes. Hij vertelde niet tegen de programmamakers dat de tumor weer groeiden, bij aanvang van de opnames. Instructeur Ray: "Iedereen kent je verhaal en niemand is waarschijnlijk ooit in zo'n situatie geweest. Deze jongens die hier om ons heen staan, weten best wat het is om een gevecht te voeren. Maar het gevecht dat jij aan het voeren bent, dat weten we niet. En eigenlijk gaat 't natuurlijk daarom." Ray vervolgt: "En we kunnen alleen maar zeggen dat we het allerbeste voor jou en je familie en je gezin hopen. Dat we heel veel respect hebben voor wat je hebt laten zien. Door de situatie waar je in zit, vind ik het bijna onmenselijk."

"Soldaatje spelen is niet voor mij weggelegd."