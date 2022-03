112-nieuws: botsing bij afrit A27 • man beroofd van auto in Breda

11.24

In een appartement aan de Johan Doornstraat in Oss woedde zaterdagochtend brand. De bewoonster was niet aanwezig, maar er was wel een kat binnen. Die bleek nog te leven en is naar buiten gebracht. Het dier kreeg daar zuurstof en werd tot de komst van de dierenambulance opgevangen in een ambulance. De brand bleek te zijn ontstaan in een prullenbak. Het appartement is na de brand onbewoonbaar. Aangrenzende appartementen werden voor de zekerheid tijdelijk ontruimd.

