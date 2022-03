112-nieuws: brand appartementencomplex Tilburg • boete voor lachgasflessen

04.36

Een vrouw is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij in appartementencomplex Wilhelmina Staete aan het Wilhelminaplein in Best. Ze is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. "Veel politie-eenheden waren aanwezig en hebben een verdachte aangehouden", laat een 112-correspondent weten. Bij deze aanhouding hebben agenten hun vuurwapen getrokken. De verdachte is naar een politiebureau gebracht.

