Oekraïense Christina vluchtte met haar baby naar familie in Rosmalen

De Oekraïense Christina Derkach sprak zaterdagmiddag de demonstranten toe bij de Sint Jan in Den Bosch. Ze vluchtte na het uitbreken van de oorlog naar Nederland en zit nu al twee dagen bij haar schoonzus Halina in Rosmalen.

Ze is erg blij met de groep mensen die deze zaterdag demonstreren tegen de oorlog. "Ik ben dankbaar voor alle steun. Mijn enige vraag is: zorg voor een no fly zone boven Oekraïne. Dat is belangrijk om mijn familie een kans van leven te geven."

Chistina is blij dat ze onderdak heeft gevonden bij haar familie in Rosmalen. "Ik ben heel blij dat ik hier ben en dat ik het luchtalarm niet meer hoor. Ik ben hier veilig." Toch wil ze heel graag weer naar huis. "Ik heb alles achtergelaten. Mijn familie, mijn man, alles."

Haar schoonzus Halina woont nu acht jaar in Rosmalen. Vroeger woonde ze, net als Christina in Lviv, waar het nu nog relatief veilig is. "Maar mijn beste vriendin komt uit Charkov", vertelt Halina. "Dat is nu het gevaarlijkste deel van Oekraïne. Ik heb heel veel stress, ik weet niet eens welke dag van de week het is. Maar wel welke dag van de oorlog is."

Ze is trots op de opkomst van de demonstratie in Den Bosch en op Nederlanders. De boodschap tijdens haar toespraak bij de demonstratie is niet alleen gericht op de mensen daar. "Het is ook een boodschap aan de regering. We hebben steun nodig. Oekraïne kan niet alleen staan. De Russische troepen gaan niet stoppen bij de grens van Polen."

Zo sprak Halina Derkach de demonstranten toe: