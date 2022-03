Honderden mensen steunen Oekraïne bij de Sint Jan in Den Bosch

foto: Noël van Hooft

Voor de Sint Jan in Den Bosch staan zo'n tweehonderd mensen te demonstreren tegen de inval van Rusland in Oekraïne. De consul van Oekraïne is aanwezig bij de demonstratie en zal de mensen die daar zijn toespreken.

Fieke Nobel Geschreven door

De demonstranten dragen Oekraïense vlaggen bij zich. Daarnaast hebben ze een groot bandebom teken gemaakt op de straat voor de kathedraal. Dat is het symbool van de antikernwapenbeweging. Naast de consul is ook een Oekraïense journalist bij de demonstratie die ook het woord tot de aanwezigen zal richten.

Mensen verzamelen zich voor demonstratie in Den Bosch (foto: Noël van Hooft).