Nu al 10.000 euro geboden voor 'Oekraïne-jurk' Addy van den Krommenacker

Een spontane actie van modeontwerper Addy van den Krommenacker levert nu al een bieding op van 10.000 euro voor Oekraïne. Zaterdagochtend zette hij een video op sociale media waarin hij een jurk in een blauw-gele stof laat zien. Via email kunnen mensen bieden, de opbrengst gaat naar Giro 555.

De stof inspireerde Addy tot de creatie. "Ik zag de stof en ik dacht: dit is prachtig! Toen ben ik op de pop gaan mouleren." Zonder patroon maakte hij de jurk die nu zo gewild is. In de jurk zijn niet alleen de kleuren van de Oekraïense vlag te zien. Het nationale symbool van het land, de zonnebloem, speelt ook een prominente rol.

Oekraïne

De modeontwerper moest bij het zien van de stof meteen aan het land denken. "Het was een creatieve actie die meteen werd opgepikt." Mensen die geïnteresseerd zijn in de jurk kunnen een mail sturen met hun bieding. De actie van giro 555 loopt tot maandag.