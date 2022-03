Ontslagen wethouder wil de burgemeester van Someren voor de rechter horen

De ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters van de gemeente Someren wil de burgemeester, twee wethouders en de oud-gemeentesecretaris horen voor de rechter. Eerder werden al drie ambtenaren van de gemeente gehoord. Schoolmeesters werd door de gemeenteraad naar huis gestuurd omdat hij zijn zoon voorgetrokken zou hebben bij de koop van een huis. Ook zou hij een bouwbedrijf bevoordeeld hebben.

Schoolmeesters is woedend over zijn ontslag en richt zijn juridische pijlen op het onderzoeksrapport dat tot zijn ontslag heeft geleid. Volgens de ambtenaren zijn zij geïnterviewd voor het onderzoeksrapport, maar vonden ze daar maar weinig van terug in de uiteindelijke versie. Ook zijn ze van mening dat Schoolmeesters zijn zoon en een bouwbedrijf helemaal niet heeft voorgetrokken.

De kwestie Schoolmeesters is een emotioneel beladen onderwerp in Someren. Tijdens een raadsvergadering enkele weken geleden barstte burgemeester Dilia Blok in huilen uit. De oud-wethouder zelf hield het ook niet droog tijdens de getuigenverklaringen van drie ambtenaren in de rechtbank.

De ambtenaren zeiden bovendien dat zij vragen van de gemeenteraad hadden beantwoord over de kwestie, maar dat die vragen achteraf zijn veranderd door de burgemeester. Toen zij daarover opheldering vroegen, kwamen ze in een 'intimiderend' en 'zeer onplezierig' gesprek terecht met de burgemeester en de inmiddels vertrokken gemeentesecretaris. Schoolmeesters vindt dat de gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd. "Een politieke doodzonde."

De gemeenteraad vergaderde hier een aantal weken geleden over. Volgens de burgemeester had ze de antwoorden veranderd omdat zij meer informatie had dan de ambtenaren zelf. Maar de beantwoording had in haar ogen achteraf beter en vollediger gekund. De gemeenteraad nam genoegen met dat antwoord en ondernam geen verdere stappen.