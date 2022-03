Gemeenteraad akkoord met sluiting azc Budel in 2024

Het AZC in Budel

Het is misschien wel opvallend. Een gemeenteraad die een asielzoekerscentrum wil sluiten, terwijl er veel vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen moeten gaan worden. Maar volgens de gemeenteraad van Cranendonck zijn de perikelen rond het azc in Budel en de oorlog in Oekraïne twee verschillende zaken. De raad wil dat het azc dichtgaat in 2024. Maar laat de optie voor een nieuw azc wel op tafel liggen.