Veel Brabantse kiezers zweven nog: lokale stemmers meest loyaal

Meer dan een derde van de Brabanders die zeggen dat ze op 16 maart gaan stemmen voor de gemeenteraad heeft nog geen partij gekozen. Dat blijkt uit onderzoek dat Omroep Brabant heeft laten doen door onderzoeksbureau Newcom. Bij de kiezers die al wél een keuze hebben gemaakt, blijkt dat de loyaliteit het grootst is bij stemmers op een lokale partij.

Van de kiezers die in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen kozen voor een lokale partij, is 93 procent van plan dat ook op 16 maart te gaan doen.

Traditioneel doen lokale partijen het goed in Brabant. Alleen in Limburg scoren ze nóg beter dan bij ons. Bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018 stemde in Brabant 38,1 procent van de kiezers op een lokale partij, tegenover landelijk 28,7 procent. Vier jaar eerder lag dat percentage in onze provincie op 37,2 procent, tegenover landelijk 27,8 procent.

Ook nu zullen de lokale partijen als grootste uit de bus gaan komen, zo blijkt uit het onderzoek. Van de Brabanders die zeggen te gaan stemmen én die al een keuze voor een partij hebben gemaakt, geeft 22 procent aan voor een lokale partij te kiezen. De lokalen worden gevolgd door:

VVD: 17%

PVV: 11%

SP: 9%

D66: 7%

CDA: 6%

Lokale partijen in jouw gemeente

In Brabant en Limburg staan dit jaar de meeste lokale partijen op het stembiljet. In onze provincie zijn 187 van de 403 lijsten lokaal. In Limburg zijn dat 110 van de in totaal 239 lijsten. Dat komt in beide gevallen neer op 46 procent.

Bekijk hier hoeveel lokale partijen er meedoen in jouw gemeente: