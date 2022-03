Man die enorme berg wapens in huis had, krijgt alleen werkstraf

In het huis lag een flink wapenarsenaal (foto: politie Boxmeer).

De man bij wie april vorig jaar in zijn huis in Sint Anthonis wapens, geld en illegaal vuurwerk werden gevonden, hoeft niet de cel in. Normaal gesproken had de politierechter hem wel een gevangenisstraf moeten opleggen. De 27-jarige man is echter in behandeling en volgens de rechter in Den Bosch bezig zijn leven te beteren. Om deze redenen komt hij ervan af met een werkstraf van 240 uur.

Agenten waren die dag in april gevraagd naar het huis aan de Kolonel Silvertoplaan te komen om er hulp te verlenen. Aangekomen bij het huis werd een agent aangevallen door de bewoner, die hem probeerde te slaan met een zwaar voorwerp. Ook beet hij een agent in zijn uniform. Betrapt op bezit van veel wapens

Nadat de man was aangehouden, werd zijn huis doorzocht. Hier vond de politie verdovende middelen, vals geld, zeven kilo illegaal zwaar vuurwerk, vuurwapens, zwaarden en een boksbeugel. Later dat jaar werd hij in Nijmegen betrapt op het bezit van een stroomstootwapen. Van zware mishandeling, waarvan hij eveneens was beschuldigd, was geen sprake. Al met al toch zware feiten, maar omdat de man beterschap toont is geen cel opgelegd. “Een gevangenisstraf zou aan die positieve ontwikkeling te veel afbreuk doen”, meent de rechter. Man krijgt spullen niet meer terug

De goederen die in beslag zijn genomen, krijgt hij niet meer terug. Antieke wapens die ook waren aangetroffen, worden teruggegeven.