Zieke Peter eindelijk terug na nachtmerrie in Moskou: 'Nu beter worden'

Een emotioneel weerzien was het zaterdag op Schiphol. De broers Peter en Hans van Straalen die in Moskou zaten, zijn zaterdag na heel wat moeite veilig en wel aangekomen in Nederland. De hele familie was er om ze met ballonnen en al op te wachten. Huilend viel iedereen elkaar in de armen. "Het was een pittige reis, maar ik ben blij dat ik terug ben", zegt Peter.

Peter (46) uit Gerwen is ernstig ziek en onderging vijf weken geleden in Moskou een stamceltransplantatie. Net op dat moment viel Rusland binnen in Oekraïne. Deze week kreeg Peter een infectie, waardoor hij niet terug mocht vliegen.

"Ik ben blij dat het afgelopen is", zegt Paul, die zijn twee broers opwacht. "Het is emotioneel ja, we hebben de familie ook lang niet gezien", zegt Hans. "Bij Peter komt nu ook de ontlading, dat is mooi om te zien. In Rusland heeft hij zich keigroot gehouden en nu zie je hem in elkaar zakken." De enige uitweg voor de broers uit Rusland was via Turkije, dus ze hebben er een reis van zo'n twintig uur opzitten.

Nu is het voor Peter een kwestie van herstellen: "Het wordt spannend met mijn gezondheid, want ik heb zes dagen lang een chemokuur XXL gehad. Mijn hele immuunsysteem is platgelegd en vanuit daar zijn nieuwe stamcellen geïnjecteerd, die moeten nu hun werk gaan doen. De MS is stopgezet, dus ik kan gaan verbeteren dankzij therapie."