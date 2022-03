112-nieuws: automobiliste ramt slagerij • botsing op A59

12.30

Een automobilist van 21 jaar uit Bergen op Zoom heeft maandagochtend in een poging te ontkomen aan de politie meerdere weggebruikers in het centrum van zijn woonplaats in gevaar gebracht. Uiteindelijk werd de man na een achtervolging met zwaailichten en loeiende sirene aangehouden. Bij zijn aanhouding bleek dat hij in het bezit was van zo'n tien pakjes met vermoedelijk cocaïne. Lees hier meer over de gevaarlijke capriolen die de automobilist uithaalde.