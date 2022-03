112-nieuws: brand in Beek en Donk • duizenden hardrijders gaan vrijuit

16.30

Tegen de drie mannen die vorig jaar februari een man in Breda zouden hebben ontvoerd, is tot 261 dagen gevangenisstraf geëist. Ook vindt de officier van justitie bij de rechtbank in Breda dat ze niet meer in contact mogen komen met elkaar en met het slachtoffer. Ze moeten de man ook een schadevergoeding betalen. Die man was gedwongen in een auto te stappen. Onderweg kreeg hij te horen dat om het kwartier een vinger zou worden afgesneden wanneer hij niet met 3000 euro over de brug zou komen. Dat bleef uit, hij werd wel bedreigd, geslagen en beroofd.

LEES OOK: Mannen dreigden tijdens ontvoering vingers af te knippen: cel geëist