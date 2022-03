Ton is voorzitter van een stembureau: 'Ik vind het belangrijk om te doen'

Met de hulp van tientallen vrijwilligers die de stembureaus bemannen, kan komende drie dagen worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een van die vrijwilligers is Ton van Beurden uit Heesch. Hij is voorzitter van het stemlokaal in Nistelrode.

Het is half zeven in de ochtend. Het is nog donker buiten. Binnen in Cultureel Centrum Nestelré is Ton van Beurden (58) druk bezig met het opbouwen van stembureau 51. Het is één van de drie plekken waar maandag en dinsdag al gestemd kan worden in de gemeente Bernheze. “Elke keer is het wel weer een puzzel. Er zit geen herhaling in. Eens in de paar jaar ben je voorzitter en dan moet je bouwen.”

Ton vertelt dit terwijl hij de stemhokjes openklapt en klaarzet. “Het is altijd even een uitdaging om alles goed te zetten en aan de gang te krijgen. Maar als alles klaar staat, is er niks meer aan de hand. Dan loopt het gewoon.”