Vrouw die kinderen tijdens oppassen zou hebben misbruikt, toont spijt

Foto: archief

Een vrouw uit het Limburgse Herkenbosch heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch excuses aangeboden aan alle slachtoffers van seksueel misbruik. De 53-jarige verdachte deed dit tijdens een zitting waarin zij terechtstaat voor het meermalen plegen van ontucht met zeven kinderen uit zes gezinnen in de regio Eindhoven.