Politie opent jacht op verkeershufters: filmpjes kunnen helpen

Verkeershufters vragen erom op- en aangepakt te worden. Dit stelt de politie, maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Maar omdat het niet gemakkelijk is om asociale weggebruikers in de kraag te vatten, wordt het publiek gevraagd mee te werken.

Op social media verschijnen nogal eens filmpjes van gevaarlijke capriolen in het verkeer. Levensgevaarlijk soms zelfs. Denk aan de motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden. Hun gedrag bleef zonder grote gevolgen, er gebeurde geen ongelukken. Maar het kan ook verkeerd aflopen, zoals enkele jaren geleden toen bij een straatrace in Made twee mensen om het leven kwamen.

Verkeersregels worden aan de laars gelapt

In Bureau Brabant wordt hieraan gerefereerd en met filmpjes duidelijk gemaakt wat de risico’s zijn die verkeershufters nemen en de gevaren die ze veroorzaken. In de uitzending is in een aantal filmpjes te zien hoe wegmisbruikers, met een politiewagen op de hielen, snelheden halen tussen de 180 en 200 kilometer per uur.

Bumperkleven en links én rechts inhalen tijdens het scheuren over de snelweg, ook dat komt voorbij. De politie kan er met de pet niet bij, zoals ze het ook onacceptabel vindt dat verkeershufters in de bebouwde kom eveneens vaak regels aan hun laars lopen.

De politie vindt het prima dat mensen dit filmen, maar ze komt ook met wat kanttekeningen. Ga niet zelf, als je achter het stuur zit, opnamen maken, laat dat een bijrijder doen of zet een dashboardcamera aan. En hoe spectaculair ook: deel de video niet op de social media, maar bied ze de politie aan. Dat kan ook anoniem. De politie wil onder meer op deze manier zwaar inzetten op het pakken van ‘verkeershufters’.

