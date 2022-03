Wachten op privacy instellingen... Deze voormalige cel is klaar (foto: Imke van de Laar). Een van de vele cellen die aangekleed worden (foto: Imke van de Laar). Afvinken maar (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/4 Koepel een nieuw thuis voor Oekraïners, Breda steekt armen uit de mouwen

Poetsen, stofzuigen, een bed in elkaar zetten. Het zijn niet voor iedereen de meest favoriete bezigheden, maar deze dagen lijkt het wel alsof heel Breda hiervoor in actie wil komen. Honderden mensen zijn gemobiliseerd om de huisvesting van gevluchte Oekraïners in de voormalige Koepelgevangenis mogelijk te maken.

Hans Janssen & Imke van de Laar Geschreven door

Ondersteund door militairen wordt met man en macht er aan gewerkt om van de leegstaande Koepel een aangenaam vluchtoord te maken. De afgelopen dagen moest er het nodige schoongemaakt worden, zoals vloeren, douches en toiletten in de voormalige cellen. En nu zijn onder meer vele handjes nodig om tweehonderd IKEA-bedden in elkaar te schroeven. De Bredase vriendinnen Heidi Martens en Eveline Demoet zetten zich er graag voor in.

"Zo gaaf om te zien hoeveel mensen bezig te zijn in De Koepel.“

"Wanneer je al die verschrikkelijke beelden op tv ziet, vanuit je veilige huiskamer, hoop je dat je wat kunt doen voor die slachtoffers. Toen op Facebook een oproep voorbij kwam, van het initiatief ‘Handjes voor de Koepel’, heb ik meteen mijn kans gegrepen om te kunnen helpen”, vertelt Heidi. “Het is zo gaaf om te zien hoeveel mensen hier bezig zijn, zo mooi om er deel van uit te mogen maken. Gelukkig weet mijn vriendin redelijk hoe je zo’n bed in elkaar kunt zetten. We gaan niet weg voordat de klus is geklaard.”

Heidi en Eveline zetten een bed in elkaar (foto: Imke van de Laar).

Ook Eveline vindt het de normaalste gang van zaken dat ze de handen uit de mouwen steekt voor de misschien wel tweehonderd mensen die, verjaagd door de Russen, hun heil in Breda komen zoeken. “Ik heb me meteen ingeschreven toen bekend was geworden dat er vrijwilligers nodig waren. Het is het enige wat je kunt doen en het voelt goed om je nuttig te maken, om iemand een veilige slaapplek te kunnen bieden”, vertelt de Bredase. Burgemeester Paul Depla weet nog niet vanaf wanneer de eerste verdrevenen opgevangen worden. Eén ding weet hij wel zeker: Breda zal er klaar voor zijn. Depla kwam maandag een kijkje nemen in de Koepel en was enorm onder de indruk van het enthousiasme en de inzet van zijn stadgenoten. Hij wilde de spirit die er in zijn stad heerst zelf proeven.

"Ik ben apetrots, Breda brengt echt samen."