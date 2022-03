Honderden opvangplekken voor Oekraïners: gemeenten tonen zich gastvrij

Steeds meer gemeenten slagen erin om opvangplekken voor mensen uit Oekraïne aan te bieden. In Eindhoven, Hilvarenbeek en Roosendaal worden vanaf vrijdag tientallen oorlogsvluchtelingen ondergebracht. In Breda, zo werd eerder deze week al bekend, kunnen vanaf maandag bijna vierhonderd Oekraïners terecht in de voormalige Koepelgevangenis.

Oosterhout heeft plek voor 134 getroffenen van het oorlogsgeweld, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt. Verder wordt onder meer in Best hard gewerkt om snel Oekraïners te kunnen onderbrengen.

Deze opvangplekken zijn tot nu toe bekend:

- In Roosendaal wordt een vestiging van zorgorganisatie Groenhuysen, De Brink, in gereedheid gebracht. Het gebouw staat sinds eind vorig jaar leeg. Het zou gesloopt worden omdat er plannen zijn voor een nieuwe woonvoorziening voor ouderen in Roosendaal. In De Brink is ruimte voor 55 gezinnen van gemiddeld drie personen. Ook een andere dependance van Groenhuysen, Moerweide, zal worden ingericht voor tijdelijke bewoning. Wethouder René van Ginderen: “We hebben als gemeente veel opvang te organiseren in de komende tijd en Groenhuysen stond meteen klaar om dit met ons op te lossen.”

- Tachtig mensen uit Oekraïne zijn vanaf vrijdag welkom op Landgoed de Nieuwe Erf in Diessen. Dit complex bestaat uit vergader- en feestruimten. Ook wordt het geregeld gebruikt voor mensen die er vakantie willen vieren. De gemeente Hilvarenbeek, waar Diessen onder valt, is nog in gesprek over een tweede plek met twintig extra opvangplekken. Burgemeester Evert Weys: “De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de komst van deze groep mensen voor te bereiden. Vanaf vrijdag kunnen zij rekenen op een bed, een maaltijd, een plek waar zij zich kunnen wassen en ruimte om te ontspannen.”

- Binnen twee weken kan de gemeente Oosterhout de eerste vijftig opvangplaatsen voor gezinnen en alleenstaanden beschikbaar hebben. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee verdiepingen die leeg staan in het Amphia Ziekenhuis aan de Pasteurlaan. Vanaf begin april is de gemeente zelf gastheer, want dan is een vleugel van het stadhuis veranderd in een opvang compleet met woonkamers en sanitaire voorzieningen. Ook de Broeders van de Paulus Abdij willen een duit in het zakje doen. Binnen twee maanden kunnen er tien Oekraïense gezinnen terecht. Als de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingaat op het aanbod van de gemeente, dan zullen de huidige bewoners en omwonenden van de betreffende locaties worden ingelicht.

- De gemeente Best is aan de slag gegaan om De Schakel in te richten als tijdelijke noodopvang. In het schoolgebouw moeten toilet- en doucheruimtes komen en lokalen moeten ingericht worden met meubels. Het is niet bekend wanneer de eerste mensen uit Oekraïne zich melden in Best. Evenmin is duidelijk op hoeveel vluchtelingen de gemeente rekent. Ze werkt bij de opvang overigens samen met Woonstichting ‘thuis.