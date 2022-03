Justitie wil 7 miljoen euro crimineel geld halen bij Roma-familie

Justitie wil geld zien van tien leden van een Roma-familie uit Den Bosch en Rosmalen. Het gaat om bijna zeven miljoen euro die crimineel verdiend zou zijn. Per verdachte zouden tonnen betaald moeten worden aan de Staat. Ook de Stichting Huisvesting Roma die opkomt voor mensen uit deze gemeenschap, zou gefraudeerd hebben. Dat bleek tijdens een zogeheten ontnemingszaak bij de rechtbank in Den Bosch.

Het geld zou onder meer verdiend zijn met uitkeringsfraude. De praktijken kwamen in 2011 aan het licht. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de verdachten in december 2020 al tot gevangenisstraffen tot een jaar. Bij de rechtbank gaat het er nu om dat justitie het illegaal verdiende geld wil afpakken.

Mikkers bedreigd

De behandeling van deze zaak bij het hof maakte veel emoties los bij mensen die het voor de verdachten opnamen. Ze zouden zelfs burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch hebben bedreigd.

De zaak tegen de familie kwam ruim tien jaar geleden aan het rollen. Toen bleek volgens justitie uit onderzoek dat familieleden meerdere grote panden in de omgeving van Den Bosch hadden gekocht en dat ze in dure auto’s reden. Politie en justitie vonden dit vreemd, omdat niemand van de familie een betaalde baan had en de meesten alleen van een uitkering zouden leven. “Alle reden voor een uitgebreid onderzoek”, vertelt officier van justitie Jeanine Kramer.

'Pijn in de portemonnee'

“Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken wij criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden gebruikt voor legale of illegale investeringen”, zo voegt Kramer eraan toe.

