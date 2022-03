Vriendin wil borg betalen, maar verdachte van brandstichting blijft vast

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag de voorlopige hechtenis van een 31-jarige man uit Nijmegen verlengd. Hij wordt er onder meer van verdacht dat hij vorig jaar mei een huis in Cuijk in brand heeft gestoken. Zijn vriendin was bereid een borgsom van 50.000 euro te betalen om hem voorlopig vrij te krijgen, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De Nijmegenaar werd in november aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting bij een huis aan de Rivierduin in Cuijk. Dat zou hij met een andere man hebben gedaan. Enkele weken later, op 3 juni, zouden ze met een auto en een brandend voorwerp een e-bikeshop in Nijmegen in brand hebben gestoken.

Achtergronden onduidelijk

Tijdens de zitting van dinsdag werd niets gezegd over de achtergronden van de twee brandstichtingen niets gezegd. Evenmin werd een verband gelegd met eerdere gebeurtenissen in Cuijk en Nijmegen. Ze zouden zijn gericht tegen eigenaren van winkels met elektrische fietsen in deze twee plaatsen.

De verdachte stelde in een verklaring dat hij onterecht vastzit: "Ik heb er niets mee te maken en ik ben bang voor de gevolgen als ik niet vrijkom." Volgens zijn advocaat loopt hij dan het risico zijn baan en zijn huis kwijt te raken.

De raadsman stelde voor dat hij zich elke dag bij de politie zou melden of dat hij 'desnoods' een enkelband kon dragen. De advocaat is niet bang voor herhaling van wat de verdachte ten laste is gelegd en hij zet vraagtekens bij het bewijsmateriaal.

Justitie bang voor herhaling

De officier van justitie vreest juist wel herhaling en vindt dat op basis van dna-onderzoek, camerabeelden en telefoonverkeer voldoende is aangetoond dat de verdachte terecht vastzit. De rechtbank sluit zich hierbij aan.

