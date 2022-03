Brabant kiest: gemeente Hilvarenbeek koploper met opkomst van 50 procent

10.15

Er is veel animo om deze woensdag te stemmen in safaripark Beekse Bergen. "Mijn vrouw las in de krant dat je hier kan stemmen en dat je dan gratis toegang kan krijgen tot het safaripark", vertelt een man die in de rij staat voor het stembureau. "Dit is een leuke actie. Dan maken we er meteen een leuke dag van. Als Nederlander sta je vooraan als iets gratis is, he? En het is toch mooi weer!"

LEES OOK: Stemmen in Beekse Bergen populair: 'We maken er meteen een leuke dag van!'